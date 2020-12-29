Адміністрація Білого дому не передає команді новообраного президента Джо Байдена необхідну інформацію для управління країною. Також перешкоджає цьому процесу і керівництво Пентагону.

Передачі інформації перешкоджає керівництво Пентагону

Байден зустрівся з керівниками спецслужб та міноборони, а після цього провів пресконференцію. Про це повідомляє The Guardian.

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Вчинок команди свого попередника Байден назвав безвідповідальним.

Зараз ми просто не отримуємо всієї необхідної інформації щодо ключових питань національної безпеки від адміністрації, яка йде,

– наголосив Байден.

Через відсутність даних є проблеми у функціонуванні установ

Через брак необхідних даних створюються проблеми у функціонуванні багатьох урядових установ.

Нам потрібна чітка картина наших сил у всьому світі, щоб ми могли уникнути будь-якої плутанини або необхідності наздоганяти,

– сказав Байден.

6 січня Конгрес США сертифікує результати виборів президента

Зазначимо, що 6 січня 2021 року сертифікувати результати виборів президента має Конгрес США. Інавгурація Джо Байдена відбудеться 20 січня 2021 року. Через пандемію її масштаби будуть значно скромнішими, ніж церемонії попередніх глав Білого дому.