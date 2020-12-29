Администрация Белого дома не передает команде новоизбранного президента Джо Байдена необходимую информацию для управления страной. Также препятствует этому процессу и руководство Пентагона.

Передаче информации препятствует руководство Пентагона

Байден встретился с руководителями спецслужб и Минобороны, а затем провел пресс-конференцию. Об этом сообщает The Guardian.

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Поступок команды своего предшественника Байден назвал безответственным.

Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая уходит,

– отметил Байден.

Из-за отсутствия данных есть проблемы в функционировании учреждений

Из-за отсутствия необходимых данных создаются проблемы в функционировании многих правительственных учреждений.

Нам нужна четкая картина наших сил во всем мире, чтобы мы могли избежать любой путаницы или необходимости догонять,

– сказал Байден.

6 января Конгресс США сертифицирует результаты выборов президента

Отметим, что 6 января 2021 года сертифицировать результаты выборов президента должен Конгресс США. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. Из-за пандемии ее масштабы будут значительно скромнее, чем церемонии предыдущих глав Белого дома.