Фейковый президент: Трамп вновь выразил недовольство выборами в США
Действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал своего оппонента и победителя выборов Джо Байдена "фейковых президентом". Также он заявил, что голосование в США прошло на уровне страны третьего мира, в частности хуже, чем в Афганистане.
Трамп: Байден – "фейковый президент"
Такое заявление действующий американский президент сделал в Twitter. В этом посте Трамп в очередной раз пожаловался на голосование по почте.
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Молодой военный, служивший в Афганистане, сказал мне, что выборы там – гораздо безопаснее и лучше, чем выборы в 2020 году в США. Наши, с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней, были похожи на выборы в стране третьего мира. Фейковый президент!
– подчеркнул он.
Интересно, что администрация соцсети Twitter прикрепила к указанному сообщению ссылку на материал, из которого можно узнать о можно о безопасности процедуры голосования по почте. Начинается он с таких слов: "Эксперты продолжают убеждать американских избирателей в том, что голосование по почте является безопасным и надежным вариантом, особенно в разгар пандемии".
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Заметим, что ранее в таких популярных соцсетях, как Facebook, Twitter и Instagram заявили, что передадут официальный аккаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день его инаугурации 20 января. Также они намерены аннулировать подписчиков официальных страниц Белого дома, прежде чем их получит команда избранного президента.
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