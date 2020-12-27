Действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал своего оппонента и победителя выборов Джо Байдена "фейковых президентом". Также он заявил, что голосование в США прошло на уровне страны третьего мира, в частности хуже, чем в Афганистане.

Трамп: Байден – "фейковый президент"

Такое заявление действующий американский президент сделал в Twitter. В этом посте Трамп в очередной раз пожаловался на голосование по почте.

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Молодой военный, служивший в Афганистане, сказал мне, что выборы там – гораздо безопаснее и лучше, чем выборы в 2020 году в США. Наши, с миллионами и миллионами отправленных по почте бюллетеней, были похожи на выборы в стране третьего мира. Фейковый президент!

– подчеркнул он.

Интересно, что администрация соцсети Twitter прикрепила к указанному сообщению ссылку на материал , из которого можно узнать о можно о безопасности процедуры голосования по почте. Начинается он с таких слов: "Эксперты продолжают убеждать американских избирателей в том, что голосование по почте является безопасным и надежным вариантом, особенно в разгар пандемии".

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