Чинний господар Білого дому Дональд Трамп назвав свого опонента та переможця виборів Джо Байдена "фейковим президентом". Також він заявив, що голосування в США відбулося на рівні країни третього світу, зокрема гірше, ніж у Афганістані.

Трамп: Байден – "фейковий президент"

Таку заяву чинний американський президент зробив у твіттері. У цьому дописі Трамп укотре поскаржився на голосування поштою.

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Молодий військовий, що служив у Афганістані, сказав мені, що вибори там – набагато безпечніші та кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші, з мільйонами й мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожими на вибори в країні третього світу. Фейковий президент!

– наголосив він.

Цікаво, що адміністрація соцмережі Twitter прикріпила до вказаного допису лінк на матеріал, з якого можна дізнатися про можна про безпечність процедури голосування поштою. Починається він із таких слів: "Експерти продовжують переконувати американських виборців у тому, що голосування поштою є безпечним та надійним варіантом, особливо у розпал пандемії".

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Зауважимо, що раніше у таких популярних соцмережах, як Facebook, Twitter і Instagram заявили, що передадуть офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день його інавгурації 20 січня. Також вони мають намір анулювати підписників офіційних сторінок Білого дому, перш ніж їх отримає команда обраного президента.