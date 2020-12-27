Фейковий президент: Трамп знову висловив невдоволення виборами в США
Чинний господар Білого дому Дональд Трамп назвав свого опонента та переможця виборів Джо Байдена "фейковим президентом". Також він заявив, що голосування в США відбулося на рівні країни третього світу, зокрема гірше, ніж у Афганістані.
Трамп: Байден – "фейковий президент"
Таку заяву чинний американський президент зробив у твіттері. У цьому дописі Трамп укотре поскаржився на голосування поштою.
Зверніть увагу Трамп допускає введення воєнного стану, щоб змінити результати голосування, – ЗМІ
Молодий військовий, що служив у Афганістані, сказав мені, що вибори там – набагато безпечніші та кращі, ніж вибори 2020 року в США. Наші, з мільйонами й мільйонами відправлених поштою бюлетенів, були схожими на вибори в країні третього світу. Фейковий президент!
– наголосив він.
Цікаво, що адміністрація соцмережі Twitter прикріпила до вказаного допису лінк на матеріал, з якого можна дізнатися про можна про безпечність процедури голосування поштою. Починається він із таких слів: "Експерти продовжують переконувати американських виборців у тому, що голосування поштою є безпечним та надійним варіантом, особливо у розпал пандемії".
До речі У США проголосували виборники: Байден переміг, але Трамп не здається
Зауважимо, що раніше у таких популярних соцмережах, як Facebook, Twitter і Instagram заявили, що передадуть офіційний акаунт президента США @POTUS Джо Байдену в день його інавгурації 20 січня. Також вони мають намір анулювати підписників офіційних сторінок Білого дому, перш ніж їх отримає команда обраного президента.
Поділитися новиною