Байден прямо сказал Путину об агрессии на Донбассе: в Кремле "категорически не согласны"
Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине. В ответ Кремль не согласился с такой формулировкой.
Источник: РИА Новости
Об отношении России к словам Байдена в эфире российского телеканала заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Песков о различии взглядов США и России
Отвечая на вопрос, действительно ли в разговоре с Байденом звучали формулировки о российской агрессии против Украины, Песков ответил утвердительно.
Ну да, это позиция Соединенных Штатов, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, в повестке дня наших отношений,
– отметил прессекретар Путина.
По его словам, президент России будет "последовательно доказывать свою позицию" Байдену.
Что этому предшествовало
- Ранее в Белом доме рассказали, что Байден во время разговора 26 января четко дал понять Путину, что США будут защищать свои национальные интересы от действий России, которые наносят вред союзникам.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент Соединенных Штатов "не сдерживался" в разговоре с Путиным, а откровенно говорил о своих опасениях, касательно ситуации с Алексеем Навальным и агрессии в Украине.
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