Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине. В ответ Кремль не согласился с такой формулировкой.

Источник: РИА Новости

Об отношении России к словам Байдена в эфире российского телеканала заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Песков о различии взглядов США и России

Отвечая на вопрос, действительно ли в разговоре с Байденом звучали формулировки о российской агрессии против Украины, Песков ответил утвердительно.

Ну да, это позиция Соединенных Штатов, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, в повестке дня наших отношений,

– отметил прессекретар Путина.

По его словам, президент России будет "последовательно доказывать свою позицию" Байдену.

Что этому предшествовало