За прощанием с королевой Елизаветой II следят тысячи человек. Траурная церемония в Лондоне началась в 13:00 по киевскому времени. Прощание с ее величеством началось в Вестминстерском аббатстве.

Заметьте Похороны Елизаветы II: все, что следует знать – хронология событий

Делегации из других стран начали прибывать за 2 часа до начала похорон. Проститься с ее величеством пригласили около 500 человек. Среди них – лидеры стран и монархий. В частности, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Джастин Трюдо, Анджей Дуда, Лиз Трасс.

На прощание с Елизаветой ІІ прибыла первая леди Украины Елена Зеленская. Накануне она встретилась с Кейт Миддлтон, принцессой Уэльской.

Кортеж Байдена застрял в пробке

Кортеж президента Джо Байдена застрял в пробке. В сети шутят, что даже бронированный лимузин Байдена по прозвищу "Зверь" оказался бессилен против лондонских пробок.

По состоянию на 18:00 Джо и Джил Байден уже вылетели обратно в США. Пребывая в Великобритании, президент США сделал очень щемящее заявление о ее величестве. Он заявил, что благодаря королеве Елизавете II мир стал лучше.

Заметьте – в Лондоне прощаются с ее величеством: смотрите видео