За прощанням з королевою Єлизаветою II стежать тисячі людей. Траурна церемонія у Лондоні розпочалася о 13:00 за київським часом. Прощання з її величністю розпочалося у Вестмінстерському абатстві.

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Делегації з інших країн почали прибувати за 2 години до початку похорону. Попрощатися з її величністю запросили близько 500 людей. Серед них – лідери країн та монархій. Зокрема, Джо Байден, Еммануель Макрон, Джастін Трюдо, Анджей Дуда, Ліз Трасс.

На прощання з Єлизаветою ІІ прибула перша леді України Олена Зеленська. Напередодні вона зустрілася з з Кейт Міддлтон, принцесою Уельською.

Кортеж Байдена застряг у заторі

Кортеж президента Джо Байдена застряг у заторі. У мережі жартують, що навіть броньований лімузин Байдена на прізвисько "Звір" виявився безсилим проти лондонських заторів.

Станом на 18:00 Джо та Джил Байден вже вилетіли назад до США. Перебуваючи у Великій Британії, президент США зробив дуже щемливу заяву про її величність. Він заявив, що завдяки королеві Єлизаветі ІІ світ став кращим.

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