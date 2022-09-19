Президент США Джо Байден та перша леди Джилл дістались до абатства своїм ходом. Вони прибули на "зменшеному" кортежі з шести автомобілів. Інші світові лідери прибувають автобусом.

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Хто прибув на похорон

Байден після прибуття до Великої Британії зазначив, що "країні пощастило мати таку королеву протягом 70 років. Для неї світ став кращим".



Байден прибув на авто / Фото Sky News

Кортеж Байдена: відео

Байден з дружиною на похороні Єлизавети / Фото Sky News

Президент Франції Еммануель зі своєю дружиною Бріжит теж прибули на церемонію. Минулого тижня політик віддав належне Єлизаветі, сказавши: "Для вас вона була вашою королевою. Для нас вона була королевою".



Макрон на похороні Єлизавети / Фото Sky News

Також на похорон приїхали прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо з дружиною Софі.

Трюдо на похороні Єлизавети: відео



Трюдо з дружиною Софі / Фото Sky News

Віце-президент Китаю Ван Цішань також прибув до Великої Британії. ЗМІ пишуть, що його присутність у Вестмінстерському абатстві сьогодні є дещо суперечливою. Палата громад раніше відмовила китайській делегації у дозволі відвідати прощання з королевою.

У Вестмінстерському абатстві присутній президент Ірландії Майкл Хіггінс. Прибула і папська делегація. У ній був британський архієпископ Пол Річард Галлагер.



Папська делегація / Фото Sky News

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс також прибула зі своїм чоловіком Х'ю О'Лірі. Нагадаємо, королева призначила Трасс на посаду лише за 2 дні до смерті.

Прибуття Трасс: відео

Смерть Єлизавети II: коротко

Єлизавета II померла 8 вересня у Шотландії, у замку Балморал.

Згодом її тіло відправили у Лондон, де вона певний час пробула у Букінгемському палаці, а потім – у Вестмінстерське абатство.

19 вересня королеву ховають у меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку.

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