Президент США Джо Байден и первая леди Джилл добрались до аббатства своим ходом. Они прибыли на "уменьшенном" кортеже из шести автомобилей. Остальные мировые лидеры прибывают автобусом.

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Кто прибыл на похороны

Байден по прибытии в Великобританию отметил, что "стране посчастливилось иметь такую королеву в течение 70 лет. Для нее мир стал лучше".



Байден прибыл на авто / Фото Sky News

Кортеж Байдена: видео

Байден с супругой на похоронах Елизаветы / Фото Sky News

Президент Франции Эммануэль со своей супругой Брижит тоже прибыли на церемонию. На прошлой неделе политик отдал должное Елизавете, сказав: "Для вас она была вашей королевой. Для нас она была королевой".



Макрон на похоронах Елизаветы / Фото Sky News

Также на похороны приехали премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи.

Трюдо на похоронах Елизаветы: видео

Также на похороны приехали премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Софи.



Труюдо с супругой Софи / Фото Sky News

Вице-президент Китая Ван Цишан также прибыл в Великобританию. СМИ сообщают, что его присутствие в Вестминстерском аббатстве сегодня несколько противоречиво. Палата общин ранее отказала китайской делегации в разрешении посетить прощание с королевой.

В Вестминстерском аббатстве присутствует президент Ирландии Майкл Хиггинс. Прибыла и папская делегация. В ней был британский архиепископ Пол Ричард Галлаглер.



Папская делегация / Фото Sky News

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс также прибыла со своим мужем Хью О'Лири. Напомним, королева назначила Трасс на должность всего за 2 дня до смерти.

Прибытие Трасс: видео

Смерть Елизаветы II: коротко

Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии, в замке Балморал.

Затем ее тело отправили в Лондон, где она некоторое время пробыла в Букингемском дворце, а затем – в Вестминстерское аббатство.

19 сентября королеву хоронят в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.

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