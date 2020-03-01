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      Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

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      Джозеф Байден получил в этом штате поддержку почти 50% избирателей. Контрастно этот результат выглядит по сравнению с первыми праймериз в Айове, где Байден получил чуть более 15%.

      Основной конкурент Берни Сандерс от партии демократов получил 20% поддержки, пишет CNN. Бизнесмен-миллиардер Том Стайер, который занял в Южной Каролине третье место, объявил о выходе из гонки.

      К слову: ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина, – адвокат экс-генпрокурора

      Начались праймериз по уже почти 50-летней традиции в штате Айова. Там среди демократов неожиданно высокую поддержку получил мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, который получил 26,2% и стал первым. Вторым – сенатор Берни Сандерс с 26,1%. Байдена поддержали чуть больше четверти – 15,8%.

      На 3 марта в США запланирован так называемый супер-вторник, когда первичные выборы пройдут одновременно в 14 штатах. А в итоге единого кандидата от демократов выберут на партийном съезде, который состоится в июле.

      Справка. Праймериз – тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голосов на основных выборах.

      Коротко о выборах президента США

      Президентские выборы в США 2020 года состоятся во вторник, 3 ноября. Это будут 59-е выборы главы государства в истории страны. Фактически они проходят в три этапа:

      • На первом партии выбирают кандидатов внутри себя (демократы – своего кандидата, республиканцы – своего). Также определяются другие партии (есть и такие в США) или независимые кандидаты.
      • На втором – избиратели выбирают выборщиков: определенное количество выборщиков от конкретного штата в соответствии с количеством его населения.
      • И на третьем этапе выборщики уже выбирают нового президента и вицепрезидента США. Избиратель отдает свой голос за того кандидата, который получил наибольшую поддержку людей в штате.

      Такая система существует, потому что для США важно, чтобы лидера страны выбрали не большинство населения, а чтобы его поддерживали большинство штатов.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Джозеф Байден Выборы в США 2020
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