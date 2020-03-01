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      Байден виграв праймеріз демократів у Південній Кароліні

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      Джозеф Байден переміг на праймеріз демократівв одному зі штатів / фото з відкритих джерел

      Джозеф Байден отримав у цьому штаті підтримку майже 50% виборців. Контрастно цей результат виглядає у порівнянні із першими праймеріз в Айові, де Байден отримав трохи більше 15%.

      Основний конкурент Берні Сандерс від партії демократів отримав 20% підтримки, пише CNN. Бізнесмен-мільярдер Том Стаєр, який посів у Південній Кароліні третє місце, оголосив про вихід із перегонів.

      До слова: ДБР відкрило справу про тиск Байдена на Шокіна, – адвокат ексгенпрокурора

      Почалися праймеріз за вже майже 50-річною традицією у штаті Айова. Там серед демократів несподівано високу підтримку здобув мер міста Саут– Бенд Піт Буттіджич, який отримав 26,2% і став першим. Другим сенатор Берні Сандерс із 26,1%. Байдена підтримали трохи більше чверті – 15,8%. 

      Ще у двох штатах – Нью-Гемпширі та Неваді переміг Сандерс.

      На 3 березня в США заплановано так званий супер-вівторок, коли первинні вибори відбудуться одночасно в 14 штатах. А зрештою єдиного кандидата від демократів оберуть на партійному з'їзді, який відбудеться в липні.

      Довідка. Праймеріз – тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

      Коротко про вибори президента США

      Президентські вибори у США 2020 року відбудуться у вівторок, 3 листопада. Це будуть 59-і вибори глави держави в історії країни. Фактично вони відбуваються у три етапи:

      • На першому партії вибирають кандидатів всередині себе (демократи – свого кандидата, республіканці – свого). Також визначаються інші партії (є й такі у США) або незалежні кандидати.
      • На другому – виборці обирають виборників: певну кількість виборників від конкретного штату відповідно до кількості його населення.
      • І на третьому етапі виборники вже обирають нового президента і віцепрезидента США. Виборник віддає свій голос за того кандидата, який отримав найбільшу підтримку людей у штаті.

      Така система існує, бо для США важливо, щоб лідера країни обрали не більшість населення, а щоб його підтримували більшість штатів.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Джозеф Байден Вибори в США 2020
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