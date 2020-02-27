ДБР відкрило справу про тиск Байдена на Шокіна, – адвокат ексгенпрокурора
Державне бюро розслідувань Укрїани зареєструвало кримінальне провадження про ймовірний тиск на ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена. Розслідують справу як втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.
"ДБР внесло в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення", – заявив адвокат ексгенпрокурора Олександр Телешецький, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Читайте також: Україна повинна була позбутися Шокіна, щоб вижити, – ексдержсекретар США Керрі
Адвокат уточнив, що справа відкрита на підставі заяви Шокіна, в якій він сам заявив про тиск на нього з боку Байдена. Тобто суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.
Причиною тиску Шокін вказав розслідування на той час ще Генпрокуратурою України тяжких злочинів у сфері міжнародної корупції. Це справи, пов'язані з діяльністю ексміністра екології України Миколи Злочевського та керівників компанії Burisma.
Відповідну заяву подали в ДБР ще 28 січня 2020 року, але відомості про кримінальне правопорушення були внесені в ЄРДР тільки 24 лютого. Це було вже після того, як суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження, розповів адвокат Шокіна.
При цьому адвокат зазначив, що в самому провадженні мовиться про "громадянина США", без вказування імені. Незважаючи на те, що Шокін вказав у своїй заяві ім’я Байдена.
Читайте також: Дві зупинки серця: Шокін заявив, що його отруїли ртуттю – відео
Що відомо про історію з Шокіним і Байденом
- Раніше Віктор Шокін заявляв, що пішов з посади генпрокурора України через тиск Джо Байдена. За словами Шокіна, Байден вимагав звільнити його з посади через розслідування Генпрокуратурою справи Burisma.
- У 2014 році одним з членів Наглядової ради Burisma став син Байдена – Гантер. Burisma належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
- У 2018 році сам Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна. Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування щодо Burisma під тиском з боку США.
- Хоча в Українському центрі протидії корупції розповіли: "Шокін не проводив розслідування. Його звільнили не тому, що він хотів провести це розслідування, а цілком навпаки – тому що він його провалив".
- У 2019 році відбулася скандальна телефонна розмову між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. У ній Трамп схиляв Зеленського відкрити справу щодо Гантера Байдена. За даними розслідування Buzzfeed, Шокін та ще один ексгенпрокурор Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на Байдена.