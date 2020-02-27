ДБР відкрило справу про тиск Байдена на Шокіна, – адвокат ексгенпрокурора

Державне бюро розслідувань Укрїани зареєструвало кримінальне провадження про ймовірний тиск на ексгенпрокурора Віктора Шокіна з боку ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена. Розслідують справу як втручання в діяльність працівника правоохоронного органу.

"ДБР внесло в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення", – заявив адвокат ексгенпрокурора Олександр Телешецький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Адвокат уточнив, що справа відкрита на підставі заяви Шокіна, в якій він сам заявив про тиск на нього з боку Байдена. Тобто суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.

Причиною тиску Шокін вказав розслідування на той час ще Генпрокуратурою України тяжких злочинів у сфері міжнародної корупції. Це справи, пов'язані з діяльністю ексміністра екології України Миколи Злочевського та керівників компанії Burisma.

Відповідну заяву подали в ДБР ще 28 січня 2020 року, але відомості про кримінальне правопорушення були внесені в ЄРДР тільки 24 лютого. Це було вже після того, як суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження, розповів адвокат Шокіна.

При цьому адвокат зазначив, що в самому провадженні мовиться про "громадянина США", без вказування імені. Незважаючи на те, що Шокін вказав у своїй заяві ім’я Байдена.

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Що відомо про історію з Шокіним і Байденом