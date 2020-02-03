Україна повинна була позбутися Шокіна, щоб вижити, – ексдержсекретар США Керрі

В Адміністрації експрезидента США Барака Обами хотіли відставки генерального прокурора Віктора Шокіна. Американські чиновники вважали, що це мало позитивно вплинути на українську політику.

Про це заявив ексдержсекретар США Джон Керрі, повідомляє українська служба "Голосу Америки".

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Усі в нашій адміністрації хотіли відставки того прокурора. Від Обами до держсекретаря і віцепрезидента, всі над цим працювали. Ми знали: для того, щоб Україна вижила і вийшла переможцем з революції, після Майдану, вони повинні були його позбутися. Вони так і зробили,

– сказав Джон Керрі.

Джон Керрі про Шокіна: "Ми знали: для того, щоби Україна вижила, і вийшла переможцем із революції, після Майдану, вони мали його здихатися." pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw — Голоc Амepики (@chastime) February 2, 2020

Відзначимо, що 29 січня адвокат американського президента Трампа – Руді Джуліані заявив, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити.

Сам Шокін стверджує, що його отруїли ртуттю, через що він ледь не помер. Він вважає, що до цього може бути причетним ексвіцепрезидент США Джо Байден.

Хто такий Віктор Шокін?Очолив ГПУ за поданням Порошенка 10 лютого 2015 року, заявляв про намір розслідувати злочини проти Майдану, Гонгадзе та великої корупції. Однак за час роботи на посаді його здебільшого критикували за низьку ефективність.



Пішов у відставку під тиском Ради та президента 3 квітня 2016 року, 11 квітня вийшов на пенсію. Але у 2017 році безуспішно намагався поновитися на посаді через суд. Віцепрезидент США Джо Байден відкрито називав Віктора Шокіна "сучим сином".



Шокін позбувся посади генпрокурора саме через Байдена. Він вимагав прибрати з посади генпрокурора Шокіна через те, що він не розслідував корупційні справи, й сказав Петру Порошенку, що не підпише документ про кредитні гарантії Україні від США на 1 мільярд доларів, якщо Шокін залишиться на посаді.



Байден не приховував цього й сам розповідав про цю історію. Однак чинний президент США Дональд Трамп і його прихильники вважають, що Байден прибрав Шокіна, бо той розслідував діяльність компанії Burisma, у правлінні якої тоді був син Джо Байдена Гантер.