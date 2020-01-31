Дві зупинки серця: Шокін заявив, що його отруїли ртуттю – відео

Колишній генпрокурор Віктор Шокін стверджує, що його отруїли ртуттю, через що він ледь не помер. Він вважає, що до цього може бути причетним ексвіцепрезидент США Джо Байден.

За його словами, у вересні 2019 року він був у Греції і там йому стало погано. Він потрапив до реанімації, де у нього зокрема було дві зупинки серця. Про це Віктор Шокін розповів в інтерв’ю "ТСН".

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Шокін також показав на камеру нібито виписки з австрійської клініки, де зокрема лікували Віктора Ющенка від отруєння, й заявив, що мовиться про отруєння ртуттю.

Дивіться відео розповіді Шокіна про його отруєння:

10 вересня, коли я вийшов з машини, я знепритомнів і впав. Я не пам’ятаю, що було далі, але мені потім розповідали, що мені дуже пощастило. Для того, щоб мене повернути з того світу, було застосовано електрошокери для моєї реанімації. Потім я перебував 8 діб у реанімації, а згодом мене перевели до палати. Я не міг ходити, вчився там ходити заново,

— сказав він.

Шокін заявив, що його виписали 20 вересня, а 22 вересня він приїхав до Києва.

Шокін вважає, що до його отруєння міг бути причетний Джозеф Байден. За його словами, він звернувся до грецьких правоохоронних органів з цього питання і написав офіційну заяву, за якою відкрито кримінальну справу.

Відзначимо, що 29 січня адвокат американського президента Трампа – Руді Джуліані заявив, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити.

Він анонсував публікацію "сенсаційного медичного звіту". У документі начебто є докази спроби вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка.

Що Джуліані говорив про Шокіна раніше

У колишнього генпрокурора начебто є докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і родиною Байденів.

Шокіна звільнили з прокуратури, бо Байден "погрожував затримати мільярд доларів життєво необхідної допомоги США" для України.

Джуліані каже, що Шокіна "двічі отруїли, довели мало не до смерті – в Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів".

Хто такий Віктор Шокін?Державний діяч, юрист. Народився у 1952. В органах прокуратури працює з 1980 року. Очолив ГПУ за поданням Порошенка 10 лютого 2015 року, заявляв про намір розслідувати злочини проти Майдану, Гонгадзе та великої корупції. Однак за час роботи на посаді його здебільшого критикували за низьку ефективність.



Пішов у відставку під тиском Ради та президента 3 квітня 2016 року, 11 квітня вийшов на пенсію. Але у 2017 році безуспішно намагався поновитися на посаді через суд. Віцепрезидент США Джо Байден відкрито називав Віктора Шокіна "сучим сином".