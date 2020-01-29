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      Колишнього генпрокурора Шокіна намагалися вбити, – Джуліані

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      Джуліані заявив, що Шокіна намагалися вбити / pravda.com

      Колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити. Про це свідчить "сенсаційний медичний звіт", публікацію якого анонсував особистий адвокат Трампа Руді Джуліані.

      Про доступ до ексклюзивної інформації повідомив у твіттері адвокат Трампа Руді Джуліані.

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      Він анонсував публікацію "сенсаційного медичного звіту". У документі начебто є докази спроби вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка.

      Всесвітньо відомий австрійський лікар поставив діагноз Віктору й підтвердив, що його майже вбили,
      – зазначив Джуліані.

      Що Джуліані говорив про Шокіна раніше

      • У колишнього генпрокурора начебто є докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і родиною Байденів.
      • Шокіна звільнили з прокуратури, бо Байден "погрожував затримати мільярд доларів життєво необхідної допомоги США" для України.
      • Джуліані каже, що Шокіна "двічі отруїли, довели мало не до смерті – в Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів".

      Чому у США розпочали процедуру імпічменту Трампа

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа та Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Віктор Шокін Офіс генпрокурора Імпічмент Трампа Петро Порошенко Джозеф Байден
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