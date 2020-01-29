Колишнього генпрокурора Шокіна намагалися вбити, – Джуліані
Колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити. Про це свідчить "сенсаційний медичний звіт", публікацію якого анонсував особистий адвокат Трампа Руді Джуліані.
Про доступ до ексклюзивної інформації повідомив у твіттері адвокат Трампа Руді Джуліані.
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Він анонсував публікацію "сенсаційного медичного звіту". У документі начебто є докази спроби вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка.
Всесвітньо відомий австрійський лікар поставив діагноз Віктору й підтвердив, що його майже вбили,
– зазначив Джуліані.
Що Джуліані говорив про Шокіна раніше
- У колишнього генпрокурора начебто є докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і родиною Байденів.
- Шокіна звільнили з прокуратури, бо Байден "погрожував затримати мільярд доларів життєво необхідної допомоги США" для України.
- Джуліані каже, що Шокіна "двічі отруїли, довели мало не до смерті – в Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів".
Чому у США розпочали процедуру імпічменту Трампа
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа та Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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