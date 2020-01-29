Колишнього генпрокурора Шокіна намагалися вбити, – Джуліані

Колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити. Про це свідчить "сенсаційний медичний звіт", публікацію якого анонсував особистий адвокат Трампа Руді Джуліані.

Про доступ до ексклюзивної інформації повідомив у твіттері адвокат Трампа Руді Джуліані.

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Він анонсував публікацію "сенсаційного медичного звіту". У документі начебто є докази спроби вбивства ключового свідка у справі подвійного хабарництва Байдена-Порошенка.

Всесвітньо відомий австрійський лікар поставив діагноз Віктору й підтвердив, що його майже вбили,

– зазначив Джуліані.

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 29 січня 2020 р.

Що Джуліані говорив про Шокіна раніше

У колишнього генпрокурора начебто є докази, що підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і родиною Байденів.

Шокіна звільнили з прокуратури, бо Байден "погрожував затримати мільярд доларів життєво необхідної допомоги США" для України.

Джуліані каже, що Шокіна "двічі отруїли, довели мало не до смерті – в Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів".

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