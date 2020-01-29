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      Бывшего генпрокурора Шокина пытались убить, – Джулиани

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      Джулиани заявил, что Шокина пытались убить / pravda.com

      Бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина пытались убить. Об этом свидетельствует "сенсационный медицинский отчет", публикацию которого анонсировал личный адвокат Трампа Руди Джулиани.

      О доступе к эксклюзивной информации сообщил в твиттере адвокат Трампа Руди Джулиани.

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      Он анонсировал публикацию "сенсационного медицинского отчета". В документе вроде есть доказательства попытки убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко.

      Всемирно известный австрийский врач поставил диагноз Виктору и подтвердил, что его почти убили,
      – отметил Джулиани.

      Что Джулиани говорил про Шокина раньше

      • У бывшего генпрокурора вроде есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и семьей Байдена.
      • Шокина уволили из прокуратуры, так как Байден "угрожал задержать миллиард долларов жизненно необходимой помощи США" для Украины.
      • Джулиани говорит, что Шокина "дважды отравили, довели чуть ли не до смерти – в Украине, если это раскроется, полетит много голов".

      Почему в США начали процедуру импичмента Трампа

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости США Импичмент Трампа Офис генпрокурора Виктор Шокин Джозеф Байден Петр Порошенко
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