Бывшего генпрокурора Шокина пытались убить, – Джулиани
Бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина пытались убить. Об этом свидетельствует "сенсационный медицинский отчет", публикацию которого анонсировал личный адвокат Трампа Руди Джулиани.
О доступе к эксклюзивной информации сообщил в твиттере адвокат Трампа Руди Джулиани.
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Он анонсировал публикацию "сенсационного медицинского отчета". В документе вроде есть доказательства попытки убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко.
Всемирно известный австрийский врач поставил диагноз Виктору и подтвердил, что его почти убили,
– отметил Джулиани.
Что Джулиани говорил про Шокина раньше
- У бывшего генпрокурора вроде есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и семьей Байдена.
- Шокина уволили из прокуратуры, так как Байден "угрожал задержать миллиард долларов жизненно необходимой помощи США" для Украины.
- Джулиани говорит, что Шокина "дважды отравили, довели чуть ли не до смерти – в Украине, если это раскроется, полетит много голов".
Почему в США начали процедуру импичмента Трампа
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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