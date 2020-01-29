Бывшего генпрокурора Шокина пытались убить, – Джулиани

Бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина пытались убить. Об этом свидетельствует "сенсационный медицинский отчет", публикацию которого анонсировал личный адвокат Трампа Руди Джулиани.

О доступе к эксклюзивной информации сообщил в твиттере адвокат Трампа Руди Джулиани.

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Он анонсировал публикацию "сенсационного медицинского отчета". В документе вроде есть доказательства попытки убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко.

Всемирно известный австрийский врач поставил диагноз Виктору и подтвердил, что его почти убили,

– отметил Джулиани.

WITNESS 1:



Today Common Sense will release a bombshell medical report proving there was an attempt to murder the key witness in the Biden-Poroshenko double bribery case, Viktor Shokin.



Viktor was diagnosed by a world famous Austrian Doctor who confirms he was nearly killed. — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 29 січня 2020 р.

Что Джулиани говорил про Шокина раньше

У бывшего генпрокурора вроде есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и семьей Байдена.

Шокина уволили из прокуратуры, так как Байден "угрожал задержать миллиард долларов жизненно необходимой помощи США" для Украины.

Джулиани говорит, что Шокина "дважды отравили, довели чуть ли не до смерти – в Украине, если это раскроется, полетит много голов".

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