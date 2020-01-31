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      Две остановки сердца: Шокин заявил, что его отравили ртутью – видео

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      Виктор Шокин утверждает, что его отравили / Скриншот из видео

      Бывший генпрокурор Виктор Шокин утверждает, что его отравили ртутью, из-за чего он чуть не умер. Он считает, что к этому может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

      По его словам, в сентябре 2019 года он был в Греции и там ему стало плохо. Он попал в реанимацию, где у него в частности было две остановки сердца. Об этом Виктор Шокин рассказал в интервью "ТСН".

      К теме: Бывшего генпрокурора Шокина пытались убить, – Джулиани

      Шокин также показал на камеру якобы выписки из австрийской клиники, где, в частности, лечили Виктора Ющенко от отравления, и заявил, что говорится об отравлении ртутью.

      Смотрите видео рассказа Шокина о его отравлении:

       

      10 сентября, когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал. Я не помню, что было дальше, но мне потом рассказывали, что мне очень повезло. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Затем я находился 8 суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново,
      – сказал он.

      Шокин заявил, что его выписали 20 сентября, а 22 сентября он приехал в Киев.

      Шокин считает, что к его отравлению мог быть причастен Джозеф Байден. По его словам, он обратился к греческим правоохранительным органам по этому вопросу и написал официальное заявление, по которому возбуждено уголовное дело.

      Что команда Трампа говорила о Шокине ранее

      29 января адвокат американского президента Трампа – Руди Джулиани заявил, что бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина пытались убить.

      Он анонсировал публикацию "сенсационного медицинского отчета". В документе якобы есть доказательства попытки убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко.

      Кто такой Виктор Шокин?
      Возглавил ГПУ по представлению Порошенко 10 февраля 2015 года, заявлял о намерении расследовать преступления против Майдана, Гонгадзе и большой коррупции. Однако за время работы в должности его в основном критиковали за низкую эффективность.

      Ушел в отставку под давлением Рады и президента 3 апреля 2016 года, 11 апреля вышел на пенсию. Но в 2017 году безуспешно пытался восстановиться в должности через суд. Вице-президент США Джо Байден открыто называл Виктора Шокина "сукиным сыном".

      Шокин лишился должности генпрокурора именно из-за Байдена. Он требовал убрать с должности генпрокурора Шокина из-за того, что он не расследовал коррупционные дела, сказал Петру Порошенко, что не подпишет документ о кредитных гарантиях Украины от США на 1 миллиард долларов, если Шокин останется в должности.

      Байден не скрывал этого и сам рассказывал об этой истории. Однако действующий президент США Дональд Трамп и его сторонники считают, что Байден убрал Шокина, потому что тот расследовал деятельность компании Burisma, в правлении которой тогда был сын Джо Байдена Хантер.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Шокин
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