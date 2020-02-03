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      Украина должна была избавиться от Шокина, чтобы выжить, – экс-госсекретарь США Керри

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      Джон Керри / Getty Images

      В Администрации экс-президента США Барака Обамы желали отставки генерального прокурора Виктора Шокина. Американские чиновники считали, что это должно было положительно повлиять на украинскую политику.

      Об этом заявил экс-госсекретарь США Джон Керри, сообщает украинская служба "Голоса Америки".

      К теме: Две остановки сердца: Шокин заявил, что его отравили ртутью – видео

      Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы до госсекретаря и вице-президента, все над этим работали. Мы знали: для того чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться. Они так и сделали,
      – сказал Джон Керри.

       

      Отметим, что 29 января адвокат американского президента Трампа – Руди Джулиани заявил, что бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина пытались убить.

      Сам Шокин утверждает, что его отравили ртутью, из-за чего он чуть не умер. Он считает, что к этому может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

      Кто такой Виктор Шокин?Возглавил ГПУ по представлению Порошенко 10 февраля 2015 года, заявлял о намерении расследовать преступления против Майдана, Гонгадзе и большой коррупции. Однако за время работы на должности его часто критиковали за низкую эффективность.

      Ушел в отставку под давлением Рады и президента 3 апреля 2016 года, 11 апреля вышел на пенсию. Но в 2017 году безуспешно пытался восстановиться в должности через суд. Вице-президент США Джо Байден открыто называл Виктора Шокина "сукиным сыном".

      Шокин лишился должности генпрокурора именно из-за Байдена. Он требовал убрать с должности генпрокурора Шокина из-за того, что он не расследовал коррупционные дела, сказал Петру Порошенко, что не подпишет документ о кредитных гарантиях Украине от США на 1 миллиард долларов, если Шокин останется на должности.

      Байден не скрывал этого и сам рассказывал об этой истории. Однако действующий президент США Дональд Трамп и его сторонники считают, что Байден убрал Шокина, потому что тот расследовал деятельность компании Burisma, в правлении которой тогда был сын Джо Байдена Хантер. 

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Барак Обама Джозеф Байден Виктор Шокин
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