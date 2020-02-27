ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина, – адвокат экс-генпрокурора

Государственное бюро расследований Укрианы зарегистрировало уголовное производство о вероятном давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Расследуют дело как вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения", – заявил адвокат экс-генпрокурора Александр Телешецкий, сообщает Интерфакс-Украина.

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Адвокат уточнил, что дело открыто на основании заявления Шокина, в котором он сам заявил о давлении на него со стороны Байдена. То есть суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

Причиной давления Шокин указал расследования на то время еще Генпрокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции. Это дела, связанные с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma.

Соответствующее заявление подали в ГБР еще 28 января 2020 года, но сведения об уголовном правонарушении были внесены в ЕРДР только 24 февраля. Это было уже после того, как суд обязал ГБР зарегистрировать это производство, рассказал адвокат Шокина.

При этом адвокат отметил, что в самом производстве говорится о "гражданине США", без указания имени. Несмотря на то, что Шокин указал в своем заявлении имя Байдена.

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Что известно об истории с Шокиным и Байденом