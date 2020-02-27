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      ГБР открыло дело о давлении Байдена на Шокина, – адвокат экс-генпрокурора

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      Государственное бюро расследований Укрианы зарегистрировало уголовное производство о вероятном давлении на экс-генпрокурора Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Расследуют дело как вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

      "ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения", – заявил адвокат экс-генпрокурора Александр Телешецкий, сообщает Интерфакс-Украина.

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      Адвокат уточнил, что дело открыто на основании заявления Шокина, в котором он сам заявил о давлении на него со стороны Байдена. То есть суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.

      Причиной давления Шокин указал расследования на то время еще Генпрокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции. Это дела, связанные с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma.

      Соответствующее заявление подали в ГБР еще 28 января 2020 года, но сведения об уголовном правонарушении были внесены в ЕРДР только 24 февраля. Это было уже после того, как суд обязал ГБР зарегистрировать это производство, рассказал адвокат Шокина.

      При этом адвокат отметил, что в самом производстве говорится о "гражданине США", без указания имени. Несмотря на то, что Шокин указал в своем заявлении имя Байдена.

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      Что известно об истории с Шокиным и Байденом

      • Ранее Виктор Шокин заявлял, что ушел с поста генпрокурора Украины из-за давления Джо Байдена. По словам Шокина, Байден требовал уволить его с должности из-за расследования Генпрокуратурой дела Burisma.
      • В 2014 году одним из членов Наблюдательного совета Burisma стал сын Байдена – Гантер. Burisma принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
      • В 2018 году сам Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина. После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении Burisma под давлением со стороны США.
      • Хотя в Украинском центре противодействия коррупции рассказали: "Шокин не проводил расследования. Его уволили не потому, что он хотел провести это расследование, а совсем наоборот – потому что он его провалил".
      • В 2019 году произошла скандальная телефонный разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В ней Трамп склонял Зеленского открыть дело по Гантера Байдена. По данным расследования Buzzfeed, Шокин и еще один эксгенпрокурор Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Новости США Burisma Государственное бюро расследований Джозеф Байден Виктор Шокин
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