У Байдена готовы сформировать отдельную структуру для противодействия кибератакам, – СМИ
Администрация Джо Байдена ищет способ противодействия кибератакам, в частности из Китая. Для этого могут сформировать целевую группу, которая будет бороться с атаками хакеров.
Источник:CNN
Об этом издание пишет со ссылкой на собственные источники. Администрация Байдена пытается найти решение-реакцию на серию недавних кибератак Китая.
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США думает над структурой для противодействия кибератакам
Целевая группа или "Объединенная координационная группа" (UCG) – это межведомственная структура, создание которой инициировал Совет национальной безопасности,
– заявил чиновник.
По его словам, в нее входят ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).
Издание сообщает, что в США приблизительно 30 тысяч пострадавших от "китайских" кибератак клиентов, в мире – более 250 тысяч.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что все, кто управляет этими серверами – правительство, частный сектор, научные круги – должны действовать сейчас, чтобы исправить положение.
Что известно о кибератаках в США
- В декабре 2020 года в США заявили, что россияне взломали их Министерство внутренней безопасности. В частности, удалось заполучить доступ к внутренним коммуникациям ведомства.
- Кроме того, на днях Белый дом назвал активной угрозой для безопасности Соединенных Штатов кибератаку со стороны Китая. Она была организована проправительственными хакерами на серверы электронной почты компании Microsoft.
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