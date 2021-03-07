Администрация Джо Байдена ищет способ противодействия кибератакам, в частности из Китая. Для этого могут сформировать целевую группу, которая будет бороться с атаками хакеров.

Об этом издание пишет со ссылкой на собственные источники. Администрация Байдена пытается найти решение-реакцию на серию недавних кибератак Китая.

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США думает над структурой для противодействия кибератакам

Целевая группа или "Объединенная координационная группа" (UCG) – это межведомственная структура, создание которой инициировал Совет национальной безопасности,

– заявил чиновник.

По его словам, в нее входят ФБР, Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA).

Издание сообщает, что в США приблизительно 30 тысяч пострадавших от "китайских" кибератак клиентов, в мире – более 250 тысяч.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что все, кто управляет этими серверами – правительство, частный сектор, научные круги – должны действовать сейчас, чтобы исправить положение.

Что известно о кибератаках в США