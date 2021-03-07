Адміністрація Джо Байдена шукає спосіб протидії кібератакам, зокрема з Китаю. Для цього можуть сформувати цільову групу, яка боротиметься з атаками хакерів.

Про це видання пише з посиланням на власні джерела. Адміністрація Байдена намагається знайти рішення-реакцію на серію недавніх кібератак Китаю.

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США думає над структурою для протидії кібератакам

Цільова група або "Об'єднана координаційна група" (UCG) – це міжвідомча структура, створення якої ініціювала Рада національної безпеки,

– заявив чиновник.

За його словами, до неї входять ФБР, Агентство кібербезпеки й інфраструктурної безпеки (CISA).

Видання повідомляє, що у США є приблизно 30 тисяч постраждалих від "китайських" кібератак клієнтів, у світі – щонайменше 250 тисяч.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі додала, що всі, хто керує цими серверами – уряд, приватний сектор, наукові кола – мають діяти зараз, щоб виправити становище.

Що відомо про кібератаки у США