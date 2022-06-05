Байден и его жена были эвакуированы из их дома

Представители Белого дома заявили, что эвакуация была проведена в рамках меры пресечения. Это произошло после того, как небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство у пляжного дома Байденов.

Читайте также Байден пообещал укрепление НАТО, новые санкции против России и миллиардные вливания в Украину

Небольшой частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство... были предприняты меры предосторожности,

– сообщил чиновник Белого дома.

По его словам, никакой угрозы президенту или его семье не было. Они уже вернулись в свою резиденцию.

Как известно, Белый дом сообщил прессе о происшествии спустя почти час после самого инцидента.

С пилотом проведут беседу

Секретная служба США подтвердила инцидент. Согласно заявлению, небольшой самолет по ошибке вошел в ограниченное воздушное пространство возле пляжного дома Байденов. Самолет был немедленно выведен из ограниченного воздушного пространства.

Агентство сообщило, что возьмет интервью у пилота, который, согласно предварительному расследованию, не был на должном радиоканале и не соблюдал опубликованные полетные инструкции.

Заметьте: ограничения включают запретную для полетов зону радиусом 10 миль, а также 30-мильную зону. Федеральные правила требуют от пилотов проверить наличие ограничений на полеты на своем маршруте перед взлетом. Однако случайные нарушения воздушного пространства, особенно вокруг временных ограниченных зон, распространены.

Зеленский выступил на презентации платформы United24 в США

4 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил на презентации платформы "United24" в Вашингтоне. Это программа привлечения средств для помощи Украине.

Глава нашего государства рассказал Вашингтону, что после российской армии в Украине остаются руины, выжженные города, целенаправленно уничтоженные ракетами университеты и роддома. Однако, люди должны иметь, куда возвращаться уже сегодня. Именно поэтому он инициировал создание специальной платформы. Зеленский заверил, что помощь, полученная с United24, будет направлена быстро и использована максимально эффективно и прозрачно. Он добавил, что благодаря вкладам имена благотворителей навсегда останутся в истории Украины. Так что Владимир Зеленский призвал приобщаться к этому весь мир.

К теме – Зеленский выступил на презентации платформы United24 в Вашингтоне: смотрите видео