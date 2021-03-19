Риторика Соединенных Штатов Америки в отношении России становится агрессивной. В то же время это показывает, что глава США Джо Байден готов двигаться дальше.

Но еще жестче пока Штаты не будут действовать. Такое мнение высказал политолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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Байден не питает иллюзий относительно Путина

По его словам, Байден почти открыто утвердительно ответил на вопрос, является ли Владимир Путин убийцей.

У Байдена нет иллюзий о том, кем является Путин,

– отметил Тизенгаузен.

Он отметил, что США понимают, что Россия долго пыталась показать войну на Востоке как внутриукраинский конфликт.

Тизенгаузен рассказал об отношениях США и России: смотрите видео

Классическое поведение диктаторов

У России, как сказал политолог, всегда есть асимметричный ответ: "Она может сказать, что наступил мир, а потом ударить еще сильнее".

Это классическое поведение автократов и диктаторов. Никаких иллюзий ни у нас, ни у всего мира не должно быть,

– отметил эксперт.

США не разорвет отношений с Россией

Он заявил, что сомневается в том, что США вовсе разорвет отношения с Россией. Ведь даже после того, как страна-агрессор оккупировала Крым, забрала чужую территорию и убивает украинцев на Востоке, это не стало сигналом США для жестких санкций против России.

Напомним! Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире. В то же время в Белом доме ответили, что президент очень занят и не может быстро найти свободное время.

"Экономические санкции работают, но то, что говорили раньше, например, "обрубить" систему SWIFT, полностью изолировать Россию экономически, на это пока никто идти не готов", – отметил Тизенгаузен.

Также он добавил, что если бы США были готовы жестче действовать против России, то они бы уже сделали это.