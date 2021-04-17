Администрация Джо Байдена на фоне заигрываний Германии и Франции с Россией берет на себя главную роль в урегулировании конфликта на Украине. В то же время выбранный вариант экономических санкций США является самым легким из возможных.

Об этом в своем блоге "Теории заговора" рассказал журналист и ведущий Алексей Печий. Он отметил, что США могли бы сразу "обрубить" все возможности для российской экономики взаимодействия с внешним миром.

Полный выпуск блога Антипутинская коалиция: Байден готовит "намордник" для президента России

Печий считает, что Байден оставил в соответствующем вопросе пространство для маневра. Сейчас у него в руках, по словам журналиста, вполне ощутимый рычаг давления на Путина: "Или ты идешь на уступки, либо мы жмем на этот рычаг дальше".

"Это может сработать, ведь Путин уже исчерпал все возможные внутренние резервы, вплоть до пенсионных накоплений россиян", – сказал Печий.

Справка. Администрация президента США 15 апреля ввела новые санкции против России. Ограничения вводят из-за вмешательства России в выборы США в 2020 году в частности.

Каким может быть козырь США в отношении России

Кроме того, высылка российских дипломатов из посольства в Вашингтоне может стать примером для подражания для антипутинской коалиции, которая формируется сейчас, считает ведущий.

Но у Байдена припрятали еще один козырь в рукаве. Советник президента США по нацбезопасности оговорился, что одних санкций недостаточно, поэтому против России применят "видимые и невидимые" удары,

– сказал Печий.

Он напомнил, что объявление Байденом чрезвычайной ситуации в США в сфере нацбезопасности означает, что весь оборонный аппарат США будет работать на отражение агрессии Кремля.

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