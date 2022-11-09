Следует учитывать, что США – это президентско-парламентская страна. Если в Конгрессе что-то будет делать против воли Байдена, у него есть возможность влиять на эти решения с помощью права вето. Об этом 24 каналу сказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.

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Да, это будут ужасные годы с точки зрения того, что будет сложнее принимать решения. Однако это не означает, что их нельзя будет принимать. Нужно будет идти на больше компромиссов, больше договоренностей,

– объясняет главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.

По Сенату, подчеркивает Усс, не факт, что вскоре станут известны окончательные результаты и 6 декабря не будет второго тура.

"Может быть 50 на 50. В таком случае решающий голос будет у Камалы Харрис, согласно Конституции США она будет возглавлять Сенат. Это будет определенная поддержка Байдена", – отмечает он.

В настоящее время лидируют республиканцы. Однако, отмечает Усс, США – это страна, в которой очень хорошо умеют договариваться. "Несмотря на то, что есть определенные сбои, которые мы увидели 6 января 2021 года, эта страна продолжает развиваться и быть ведущей страной мира", – говорит он.

Будут ли республиканцы против поставки оружия Украине

Безусловно, избирателей США не устраивает сложная экономическая ситуация. Украинцы просят больше оружия, потому что мы противостоим российской агрессии и защищаем свою свободу. Ранее республиканцы отмечали, что войну в Украине нужно как можно быстрее завершать. Когда они были в оппозиции, выступали за то, чтобы давать нам меньше оружия.

В то же время бывший представитель республиканского президента Дональда Трампа по Украине Курт Волкер заявил, что запрещать Украине использовать оружие по всей территории России – это большой бред. Правда, США не против ударов по Крыму, ведь это территория, принадлежащая Украине.

Когда ведущая спросила: "Будут же жертвы среди мирного населения?" На что Курт Волкер ответил: "Это война, а на войне не бывает без жертв. Не нужно было россиянам войну начинать – тогда не было бы у них жертв". Это позиция одного из республиканцев, и я считаю ее классической республиканской позицией,

– отмечает Ус.

Когда речь идет о том, что поставка оружия Украине влияет на экономику США, нужно отдавать себе отчет, что это не основной фактор. По словам Уса, американцы влили в экономику очень много денег с целью борьбы с последствиями пандемии COVID-19, поэтому раскрутили инфляцию, ведь ожидали значительно большего падения.

"Оружие для Украины – это мизер по сравнению с другими моментами. Если в США поймут, что все проблемы в экономике не из-за Украины, а из-за того, что были сделаны определенные экономические ошибки, возможно, не будет такое противодействие в поставке нам оружия . А наоборот - то, что сказал господин Волкер, станет основой их идеологии", - подытожил Иван Усс.

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