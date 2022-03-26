Об этом Кулеба заявил в обращении после встречи с американским президентом. Глава МИД отметил, что они с Байденом подробно говорили о Мариуполе.

К теме Россия попала в санкционный котел, и он будет только сжиматься, – Кулеба

Мы очень подробно говорили о Мариуполе. Я хочу, чтобы вы знали, каждый, кто сейчас защищает Мариуполь, Украина вместе с партнерами делать все возможное, чтобы помочь вам,

– сказал Кулеба.

Кулеба встретился с Байденом:

Президент США Джо Байден 26 марта встретился с Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.

Во время встречи стороны подняли вопрос персональных санкций для российских политических фигур. Также они обсудили оборонную помощь Украине.

По словам Кулебы, Байден сказал, что то, что происходит в Украине, изменит историю 21 века.

Стоит внимания – в Польшу, где находится Байден, прибыл олигарх Абрамович: смотрите видео