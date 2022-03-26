26 марта украинские министры Дмитрий Кулеба и Алексей Резников провели встречу в Варшаве с американскими коллегами – министром обороны Остином Ллойдом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

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Будет прогресс в предоставлении вооружения Украине

На ней чиновники обсудили вопросы военной помощи Украине. Прежде всего – вооружение, в котором так нуждаются наши ВСУ для защиты от российских оккупантов.

Дмитрий Кулеба заверил, что Украина услышала утвердительный ответ на свои запросы. Но конкретных данных, очевидно, не раскрыл.

Был очень предметный разговор по поводу оружия – с конкретными цифрами и названиями. Теперь будет прогресс, будет развитие событий,

– подчеркнул Кулеба.

Новую партию военной помощи Украина должна получить и от НАТО.

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