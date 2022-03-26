Ни для кого не секрет тот факт, что российская оборонка возлагается на международные технологии. Так что в США решили добавить еще несколько санкций, чтобы усложнить процесс создания оружия стране-агрессорке. Об этом свидетельствуют документы, а также заявления должностных лиц.

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Усложнится как закупка, так и производство

Так, Министерство торговли намерено наложить санкции на компанию "Серния Инжиниринг". Она, уверены в США, работает над распространением оружия для российских специальных служб. Также не минуют они компанию "Сертал". Ее специализация – оборудование, а также технологии для военных России.

Не минуют санкции также и подставные компании. Речь идет о четырех компаниях-прокладках, с помощью которых "Серния" и "Сертал" упрощают себе процесс покупок.

Также санкции наложат на:

"Микрон" – крупнейший в стране-агрессоре производитель микросхем;

"НИИ-Вектор" – предприятие, создающее программное обеспечение, а также технологии связи;

"Т-Платформа" – компания, которая создает суперкомпьютеры.

Есть возможность, что под санкции попадет также iGrids. Эта технологическая компания работает над созданием программного обеспечения автоматизированных систем управления электросетью в стране-агрессоре.

Эти компании уже получили экспортные ограничения от Министерства торговли США. Новый пакет санкций только усложнит им жизнь. Речь идет об ограничении любых финансовых операций. Это может стать причиной того, что у предприятий нет возможности продолжать свою бизнес-деятельность.

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