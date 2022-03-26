Ні для кого не є секретом той факт, що російська оборонка покладається на міжнародні технології. Тож у США вирішили додати ще трохи санкцій, щоб ускладнити процес створення зброї країні-агресорці. Про це свідчать документи, а також заяви посадовців.

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Ускладниться як закупівля, так і виробництво

Так, Міністерство торгівлі планує накласти санкції на компанії "Сернія Інжиніринг". Вона, переконані у США, працює над поширенням зброї для російських спеціальних служб. Також не оминуть вони компанію "Сертал". Її спеціалізація – обладнання, а також технології для військових Росії.

Не оминуть санкції також і підставні компанії. Мовиться про чотири компанії-прокладки, за допомогою яких "Сернія" та "Сертал" спрощують собі процес покупок.

Також санкції накладуть на:

"Мікрон" – найбільший у країні-агресорці виробник мікросхем;

"НДІ-Вектор" – підприємство, яке створює програмне забезпечення, а також технології для зв'язку;

"Т-Платформу" – компанію, яка створює суперкомп'ютери.

Є ймовірність, що під санкції потрапить також iGrids. Ця технологічна компанія працює над створенням програмного забезпечення автоматизованих систем керування електромережею у країні-агресорці.

Зазначимо, що ці компанії уже отримали експортні обмеження від Міністерства торгівлі США. Новий пакет санкцій лиш ускладнить їм життя. Мовиться про обмеження будь-яких фінансових операцій. Це може стати причиною того, що підприємства не матимуть можливості продовжувати свою бізнес-діяльність.

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