Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Министр обороны США Ллойд и госсекретарь прибыли в Варшаву.

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"Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", – написал Кулеба.

Встреча в Варшаве / Фото телеграм-канала Дмитрия Кулебы

Байден в Польше

Американский президент Джо Байден 25 марта прибыл в Польшу с официальным визитом. Он встретился с представителями организаций, которые поддерживают беженцев и с солдатами США.

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