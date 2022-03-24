На пресс-конференции по итогам саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в военной поддержке для самозащиты.

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Что именно НАТО предоставит Украине

И Альянс готов оказать нам военную помощь. Речь идет о новой порции оборонного вооружения.

Наш союз предоставит значительную военную поддержку Украине, в том числе противотанковые, противоракетные системы и дроны, которые показали свою эффективность,

– подчеркнул Столтенберг.

Также в НАТО пообещали и дальше оказывать Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Сегодня мы договорились делать больше. В частности, помогать в кибербезопасности и предоставить Украине оборудование , которое будет помогать защищаться от биологических, радиологических, химических и ядерных угроз. Это будет включать выявление, защиту и медицинские средства и обучение по обеззараживанию,

– объяснил генсек НАТО.

В Альянсе подчеркнули, что готовы делать для поддержки Украины все, что в их силах.

Пресс-конференция Столтенберга после саммита НАТО: смотрите видео

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил на саммите НАТО. Он напомнил международным партнерам, насколько нам необходимо оружие, прежде всего – боевые самолеты .