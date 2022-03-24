На пресконференції за підсумками саміту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Україна потребує військової допомоги для самозахисту.

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Що саме НАТО надасть Україні

Й Альянс готовий підтримати Україну. Йдеться про нову порцію оборонного озброєння.

Наш союз надасть значну військову підтримку Україні. У тому числі – протитанкові та протиракетні системи, а також дрони, які показали свою ефективність,

– наголосив Столтенберг.

Також у НАТО пообіцяли й надалі надавати Україні фінансову та гуманітарну допомоги.

Сьогодні ми домовилися робити більше. Зокрема допомагати в кібербезпеці та надати Україні обладнання, яке допомагатиме захищатись від біологічних, радіологічних, хімічних та ядерних загроз. Це включатиме виявлення, захист та медичні засоби й навчання зі знезаражування,

– пояснив генсек НАТО.

В Альянсі наголосили, що готові робити для підтримки України все, що в їхніх силах.

Пресконференція Столтенберга після саміту НАТО: дивіться відео

Президент України Володимир Зеленський теж виступив на саміті НАТО. Він нагадав міжнародним партнерам, наскільки нам необхідна зброя, передусім – бойові літаки.

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