26 березня українські міністри Дмитро Кулеба та Олексій Резніков провели зустріч у Варшаві з американськими колегами – міністром оборони Остіном Ллойдом та держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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Буде прогрес у наданні озброєння Україні

На ній чиновники обговорили питання військової допомоги Україні. Передусім – озброєння, якого так потребують наші ЗСУ для захисту від російських окупантів.

Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почула позитивну відповідь на свої запити. Але конкретних даних, зрозуміло, не розкрив.

Була дуже предметна розмова щодо зброї – з конкретними цифрами та назвами. Тепер буде прогрес, буде розвиток подій,

– наголосив Кулеба.

Нову партію військової допомоги Україна має отримати і від НАТО.

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