Вскоре Байдену вручат коды подтверждения применения ядерных ракет. Об этом сообщают американские СМИ, пишет 24 канал.

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В Капитолий привезли "ядерный чемодан": видео

Что известно о "ядерном чемодане" США

Это специальный чемодан в котором есть все необходимое для того, чтобы президент США отдал приказ о применении ядерного оружия. Содержание и принцип действия чемодана являются государственной тайной.

Устройство вроде ядерного чемодана появилось в США при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Впрочем, современный вид система приобрела в результате карибского кризиса, когда президент Джон Кеннеди усомнился в подконтрольности ядерного арсенала лично ему. Он боялся, что кто-то сможет отдать приказ о запуске оружия.