Байдену доставили "ядерный чемодан": видео
В Капитолий, возле здания которого происходит инаугурация новоизбранного президента Джо Байдена, уже привезли "ядерный чемодан". Его передадут новому американскому лидеру.
Вскоре Байдену вручат коды подтверждения применения ядерных ракет. Об этом сообщают американские СМИ, пишет 24 канал.
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В Капитолий привезли "ядерный чемодан": видео
Что известно о "ядерном чемодане" США
Это специальный чемодан в котором есть все необходимое для того, чтобы президент США отдал приказ о применении ядерного оружия. Содержание и принцип действия чемодана являются государственной тайной.
Устройство вроде ядерного чемодана появилось в США при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Впрочем, современный вид система приобрела в результате карибского кризиса, когда президент Джон Кеннеди усомнился в подконтрольности ядерного арсенала лично ему. Он боялся, что кто-то сможет отдать приказ о запуске оружия.
Инаугурация Байдена: главное
- Джо Байден уже принес присягу и приступил на пост президента.
- На нынешней инаугурации присутствует меньшее количество людей, чем обычно. Все из-за пандемии коронавируса и усиления мер безопасности в Вашингтоне.
- По предварительной информации, на церемонии присутствовали 117 членов Конгресса. Хотя обычно это событие посещают почти 200 тысяч человек.
- На Национальной аллее, где обычно собираются зрители церемонии, выставили более 200 тысяч флагов. Они символизируют американцев, которые не смогли лично приобщиться к событию.
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