Невдовзі Байдену вручать коди підтвердження застосування ядерних ракет. Про це повідомляють американські ЗМІ, пише 24 канал.

До теми Байден склав присягу і вступив на посаду президента США: фото, відео

У Капітолій привезли "ядерну валізу": відео

Що відомо про "ядерну валізу" США

Це спеціальна валіза у якій є все необхідне для того, щоб президент США віддав наказ про застосування ядерної зброї. Вміст та принцип дії валізи є державною таємницею.



Пристрій на зразок ядерної валізи з'явився у США при президенті Дуайті Ейзенхауері. Втім, сучасного вигляду система набула внаслідок карибської кризи, коли президент Джон Кеннеді засумнівався в підконтрольності ядерного арсеналу особисто йому. Він боявся, що хтось інший зможе віддати наказ про запуск зброї.