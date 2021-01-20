Байдену доставили "ядерну валізу": відео
У Капітолій, поблизу будівлі якого відбувається інавгурація новообраного президента Джо Байда, вже привезли "ядерну валізу". Її передадуть новому американському лідеру.
Невдовзі Байдену вручать коди підтвердження застосування ядерних ракет. Про це повідомляють американські ЗМІ, пише 24 канал.
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У Капітолій привезли "ядерну валізу": відео
Що відомо про "ядерну валізу" США
Це спеціальна валіза у якій є все необхідне для того, щоб президент США віддав наказ про застосування ядерної зброї. Вміст та принцип дії валізи є державною таємницею.
Пристрій на зразок ядерної валізи з'явився у США при президенті Дуайті Ейзенхауері. Втім, сучасного вигляду система набула внаслідок карибської кризи, коли президент Джон Кеннеді засумнівався в підконтрольності ядерного арсеналу особисто йому. Він боявся, що хтось інший зможе віддати наказ про запуск зброї.
Інавгурація Байдена: головне
- Джо Байден вже склав присягу та приступив на посаду президента.
- На цьогорічній інавгурації присутня менша кількість людей, аніж традиційно. Все через пандемію коронавірусу та посиленні заходи безпеки у Вашингтоні.
- За попередньою інформацією, на церемонії були присутніми 117 членів Конгресу. Хоча зазвичай цю подію відвідують майже 200 тисяч осіб.
- На Національній алеї, де зазвичай збираються глядачі церемонії, виставили понад 200 тисяч прапорів. Вони символізують американців, які не змогли особисто долучитися до події.
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