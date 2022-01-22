Многие восприняли это как слабость или даже предательство. На самом деле это был прекрасный тактический ход, который заставляет Кремль оправдываться, а не выставлять требования.

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Итак, 20 января, во время большой пресс-конференции Джо Байден заявил о том, что если Путин вторгнется в Украину – это станет настоящей катастрофой для Кремля, ведь его администрация совместно с европейскими партнерами разработала такой пакет санкций, который сможет уничтожить экономику России.

Более того, по мнению Джо Байдена, пока мир делится на два лагеря – Запад и Китай – Путин теряет влияние даже на соседние страны, а потому ищет свое место между 2 гигантами. Это и подталкивает его к безумным требованиям "гарантий безопасности".

Дальше Байден заверил, что США не планируют сокращать свое военное присутствие в Европе, как того требовал Путин.

В то же время вступление Украины в НАТО в ближайшее время видится Байдену маловероятным. А потому, есть перспектива того, что стороны могут договорится по вопросу о неразмещении на территории Украины стратегического наступательного вооружения.

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Скандальные слова Байдена

Этого уже было достаточно, чтобы в Киеве начали нервничать, но то, что Байден выдал после этих слов, повергло многих в ужас, и американские СМИ весь день пытались добиться от Белого дома – что стоит за этими высказываниями.

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И это вызвало волну непонимания и даже гнева в адрес администрации Байдена. Ведь, по словам Офиса Президента, такими заявлениями Джо Байден, по факту, дает зеленый свет Путину для проведения локальных атак против Украины.

Ведь, что значит "незначительное вторжение"? И как раз слова Байдена и запустили эту дискуссию в западном клубе, ведь до этого это понятие было размыто.

Уже через час Белый дом и Совет безопасности США дали разъяснение словам Байдена.

"Незначительное вторжение" – это любая гибридная форма войны: от кибератак до вторжения под чужим флагом. А вот любая военная операция будет расцениваться как полномасштабная война.

Что сказал сам Байден

Позже, уже и сам Джо Байден объяснил свои слова. Мол, Кремль в прошлом использовал именно гибридные формы войны – это атаки в серой зоне и нападение российских солдат без опознавательных знаков.



Джо Байден объяснил свои слова / Фото Getty Images

Потому США и партнеры в Европе должны конкретизировать в своих санкционных пакетах, что и за такую агрессию будут введены разрушительные санкции. США к этому готовы, мяч на стороне ЕС.

Помощь Украине

И администрация Байдена тут же подкрепила свою позицию реальными действиями. Например, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в Вашингтоне приняли окончательное решение по поводу жесткости санкций, и заявление Байдена о катастрофе для РФ – это не пустые слова.

К тому же, в Белом доме тут же заявили, что еще сильнее увеличивают объем военной помощи Украине. На 2022 год он уже составит 650 миллионов долларов. В то же время США дали зеленый свет Литве, Латвии и Эстонии на поставки в Украину американского оружия.

Здесь объясню . Согласно правилам экспортного контроля за вооружением, страны Балтии должны были получить одобрение Госдепа на поставки американского оружия третьим странам.

И вот после этого разрешения Эстония вскоре начнет поставки в Украину Javelin, а Литва – ракет Stinger. Кроме того, Великобритания, которая и так перебрасывает нам оружие, теперь получила разрешение Госдепа на передачу еще и американских систем.

Повторюсь еще раз – США дали четкий ответ на то, как именно они будут реагировать на путинскую агрессию, вопрос остается лишь за ЕС.

Что сказали в ЕС

Но после заявления Байдена, уже и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что и Европа готова к решительному ответу и не станет откладывать ответ в случае путинской агрессии.



Урсула фон дер Ляйен / Фото EPA

Причина скандальных слов Байдена

И вот здесь вскрывается настоящая причина того, почему Джо Байден сделал именно такое заявление, которое многих шокировало.

Начнем с Европы – Байден всего одной фразой о "незначительном вторжении" дал толчок активному обсуждению этого вопроса.

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Всего за день это понятие было конкретизировано. Например, Энтони Блинкен еще сильнее расширил это понятие. Под него подпадают и попытки Кремля организовать госпереворот в Украине и сместить правительство.

И прямо сейчас США добиваются от ЕС, чтобы те дали четкий ответ, на что они готовы в случае таких гибридных атак, ведь пока речь шла исключительно о полномасштабном вторжении.

Что касается России, то здесь Джо Байдену удалось загнать Путина в ловушку. Уже 21 января Энтони Блинкен и Сергей Лавров встречаются в Женеве. И в Белом доме уже заявили, что будут делать выводы о поведении России как раз по результатам этой встречи.

И вот одна лишь фраза о том, что, по мнению Байдена, Путин точно нападет на Украину, ставит Лаврова в положение, когда он вынужден не выставлять требования, а оправдываться, мол, не собираемся мы нападать.

К тому же любая дестабилизация в Украине теперь делает Кремль автоматически виновным. А это значит, что Путину придется сильно осторожничать.

И, похоже, это сработало. Ведь сразу после громких заявлений Джо Байдена пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что им срочно нужна еще одна беседа между российским и американским президентами.

Важные моменты

С одной стороны, слова Джо Байдена запустили следующий раунд – теперь Кремлю грозят санкции не только за вторжение, но и за любую гибридную атаку против Украины.

не только за вторжение, но и за любую гибридную атаку против Украины. С другой стороны – это сильно расширяет возможности поставок оружия Украине. Ведь раньше речь шла о том, что Вашингтон готов передать нам оружие только в случае вторжения, но когда за понятием "вторжение" стоит и кибератака, и попытка госпереворота – это сильно меняет ситуацию.

Поэтому еще раз повторю – не стоит паниковать. Заявление Байдена – это не сдача Украины, это хитрый и выверенный тактический ход, который заставляет Путина еще сильнее извиваться как уж на маленькой, уже раскаленной до красна, сковороде.