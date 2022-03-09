Государственная пограничная служба Украины сообщила, что среди волонтеров, помогающих украинским военным, терробороне и пострадавшим от нападения России на Украину, появляются члены мотоклуба Польши, а именно байкеры.

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По словам волонтера, желание помочь украинцам среди жителей ЕС безумно. Он добавил, что недавно только объявил о сборе средств для украинцев и за сутки собрал более 5 тысяч евро. Волонтер уверен, что дальше будет больше.

Байкер уже закупил и привез в Украину тактические жилеты. Далее он собирает информацию о нуждах и снова будет привозить самое необходимое.

Мы находимся на передовой и защищаем ценности свободного мира и благодарим всех, кто помогает и поддерживает нас,

– отметили в пограничной службе.

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