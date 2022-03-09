О такой инициативе рассказали в телеграмм-канале Минсоцполитики. Министр социальной политики Марина Лазебна сообщила, что количество распределительных хабов гуманитарной помощи увеличивается.

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Сообщается, что Министерством социальной политики Украины создан накопительно-распределительный хаб на базе Фонда социального страхования при поддержке ОО "Ветеранское дело" и при содействии народного депутата Украины Анатолия Остапенко в одной из областей, где нет активных боевых действий. Главной идеей хаба является обработка гуманитарной помощи, предоставляемой Украине странами ЕС и украинским бизнесом и гражданами.

Уже была осуществлена ​​отправка гумпомощи в составе семи вагонов в Черниговскую, Житомирскую и Киевскую области. Это более 8 тонн необходимой помощи: овощи, макаронные изделия, овощные, мясные и рыбные консервы, яблоки, хлеб, растительное масло, средства личной гигиены, лекарства, одежда, детское питание.

В Минсоцполитике уверяют, что в дальнейшем география городов-получателей будет расширяться, включая местности, сообщения с которыми затруднены.

Министр социальной политики отметила, что Министерство привлекает все более широкие круги партнеров для построения надежной и эффективной системы распределения и доставки гуманитарной помощи.

Недостаточно собрать гуманитарную помощь. Недостаточно отвезти ее через границу в Украину. Главное – это рассортировать, расфасовать, распределить в соответствии с наибольшими потребностями и доставить адресатам. Поэтому сейчас мы из колес формируем сообщество партнеров, с которыми производим сеть региональных распределительных хабов гуманитарной помощи,

– рассказала Марина Лазебная.

Она добавила, что эти хабы организуются на базе учреждений, способных обеспечить организацию работы, контроль и логистику. Такая диверсифицированная сеть, во-первых, способна действовать быстро и адресно, оперативно обрабатывать большие объемы грузов. А во-вторых, уменьшает риски блокирования поставок гуманитарной помощи в случае возникновения активных боевых действий в том или ином регионе, ведь гуманитарная помощь распределяется не по одному составу, а по многим, резюмировала министр.

Сейчас главной проблемой остается отсутствие гуманитарных коридоров в города, где люди больше нуждаются в помощи. Делегация Украины на переговорах с Российской Федерацией и все правительство с международным сообществом сейчас работает для того, чтобы заставить российские войска их предоставить.