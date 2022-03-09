Про таку ініціативу розповіли у телеграм-каналі Мінсоцполітики. Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що кількість розподільчих хабів гуманітарної допомоги збільшується.

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Повідомляється, що Міністерством соціальної політики України створено накопичувально-розподільчий хаб на базі Фонду соціального страхування при підтримці ГО "Ветеранська справа" та за сприяння народного депутата України Анатолія Остапенка в одній з областей, де немає активних бойових дій. Головною ідеєю хабу є опрацювання гуманітарної допомоги, яка надається Україні країнами ЄС та українським бізнесом і громадянами.

Вже було здійснено відправку гумдопомоги у складі семи вагонів до Чернігівської, Житомирської та Київської областей. Це більше 8 тонн необхідної допомоги: овочі, макаронні вироби, овочеві, м'ясні та рибні консерви, яблука, хліб, олія, засоби особистої гігієни, ліки, одяг, дитяче харчування.

В Мінсоцполітиці запевняють, що в подальшому географія міст-отримувачів розширюватиметься, включаючи місцевості, сполучення з якими наразі ускладнене.

Міністр соціальної політики зазначила, що Міністерство залучає все ширші кола партнерів для побудови надійної та ефективної системи розподілу та доставки гуманітарної допомоги.

Недостатньо зібрати гуманітарну допомогу. Недостатньо завезти її через кордон в Україну. Головне – це розсортувати, розфасувати, розподілити відповідно до найтерміновіших потреб та доставити адресатам. Тому зараз ми з коліс формуємо спільноту партнерів, з якими робимо мережу регіональних розподільчих хабів гуманітарної допомоги,

– розповіла Марина Лазебна.

Вона додала, що ці хаби організовуються на базі установ, які здатні забезпечити організацію роботи, контроль та логістику. Така диверсифікована мережа, по-перше, здатна діяти швидко та адресно, оперативно обробляти великі обсяги вантажів. А по-друге, зменшує ризики блокування поставок гуманітарної допомоги в разі виникнення активних бойових дій в тому чи іншому регіоні, адже гуманітарна допомога розподіляється не з одного складу, а з багатьох, резюмувала міністр.

Наразі головною проблемою залишається відсутність гуманітарних коридорів до міст, де люди найбільше потребують допомоги. Делегація України на переговорах з Російською Федерацією, і весь уряд з міжнародною спільнотою зараз працює для того, щоб змусити російські війська їх надати.

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