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      Байкеры пикетировали Черкасскую ОГА из-за смерти друга: фото, видео

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      В Черкассах байкеры пикетировали Областную администрацию. Все из-за выбоин на дорогах, из-за которых накануне погиб их друг-мотоциклист, а его жена попала в реанимацию.

      Трагедия произошла 4 августа на въезде в Черкассы со стороны Смелы во время байкерского слета "Дорога на Сечь". Кто же теперь будет отвечать за смерть байкера из Одесской области – неизвестно.

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      Полиция составила протокол, но оказалось, что участок, на котором произошла авария, так сказать, ничей. А значит и наказать некого. И это при том, что дорога таки проблемная.

      Там ямы разбиты вдоль, когда колесо попадает в такую ​​длинную яму – мотоцикл теряет управление и его просто выбрасывает с дороги,
      – сказал друг погибшего Юрий Перкин.

      байкери черкаси ода
      Место, где произошла трагедия

      Байкеры под ОГА привезли с собой шины, рядом с которыми поставили фото друга. Впоследствии к ним вышли представители администрации и службы автомобильных дорог.

      пікет байкери черкаси
      Пикет в Черкассах

      черкаси ода
      Байкеры требуют починить дорогу

      Впоследствии выяснилось, что дорога, где произошла авария, когда-то принадлежала Черкасскому коммунхозу, но после его распада, 30 лет назад, стала ничейной. Служба автомобильных дорог области от дороги открещивается. Представители же городской власти говорят, что дорога тоже не их.

      пікет байкери
      Байкеры привезли под ОГА шины

      "У города нет никакой возможности взять эту дорогу на баланс по одной причине – она расположена за админграницей города Черкассы", – пояснил начальник управления уличной инфраструктуры в Черкасском горсовете Сергей Отрешко.

      Чиновники же пообещали до конца недели найти нового владельца дороги.

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      Теги: Новости Украины Транспорт Дороги Жертвы Протесты Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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