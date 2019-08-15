Байкери пікетували Черкаську ОДА через смерть друга: фото, відео

У Черкасах байкери пікетували Обласну адміністрацію. Усе через вибоїни на дорогах, через які напередодні загинув їхній друг-мотоцикліст, а його дружина потрапила в реанімацію.

Трагедія сталася 4 серпня на в'їзді до Черкас з боку Сміли під час байкерського злету "Дорога на січ". Хто ж тепер відповідатиме за смерть байкера з Одещини – невідомо.

Варте уваги! Скільки грошей і часу потрібно на ремонт усіх доріг України: версія Омеляна

Поліція склала протокол, але виявилось, що ділянка, на якій сталася аварія, так би мовити, нічийна. А отже і покарати немає кого. І це при тому, що дорога таки проблемна.

Там ями розбиті вздовж, коли колесо потрапляє в таку довгу яму – мотоцикл втрачає керування і його просто викидує з дороги,

– сказав друг загиблого Юрій Перкін.



Місце, де сталася трагедія

Байкери під ОДА привезли зі собою шини, поруч з якими поставили фото друга. Згодом до них вийшли представники адміністрації та служби автомобільних доріг.



Пікет у Черкасах



Байкери вимагають полагодити дорогу

Згодом з'ясувалося, що дорога, де сталася аварія, колись належала Черкаському комунгоспу, але після його розпаду, 30 років тому, стала нічийною. Служба автомобільних доріг області від шляху відхрещується. Представники ж міської влади кажуть, що дорога теж не їхня.



Байкери привезли під ОДА шини

"У міста нема жодної можливості взяти цю дорогу на баланс з однієї причини – вона розташована за адмінмежами міста Черкаси", – пояснив начальник управління вуличної інфраструктури у Черкаській міськраді Сергій Отрешко.

Чиновники таки пообіцяли до кінця тижня знайти нового власника дороги.