Баканов выразил благодарность каждому бойцу, который прилагает максимум усилий для победы Украины.

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"Наши военные работают на передовой, но именно совместная работа разных ведомств, волонтеров и всего украинского народа приближает эту победу и делает ее неотвратимой", – заявил глава СБУ.

Иван Баканов и Алексей Резников обсудили дальнейшее сотрудничество между Службой безопасности и Минобороны. По словам Баканова, взаимодействие этих органов позволяет эффективно защищать Родину от нападения оккупантов.

Глава Минобороны добавил, что благодаря слаженности весь сектор национальной безопасности и обороны показал агрессору мощь подлинного единства.

ВСУ бок о бок с СБУ, разведчиками – СВР и ГУР – Нацгвардией, Нацполом, пограничниками и спасателями и всеми, кто сегодня взял оружие в руки, продолжают защищать нашу землю и ежедневно наносят оккупантам значительные потери,

– подчеркнул Резников.

Министр добавил, что ведомства изменились за эти 8 лет войны. "Мы демонстрируем всему миру не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм. И вся страна поддерживает своих воинов", – добавил Резников.

К слову, каждый день защитники рискуют своей жизнью, защищая территорию нашего государства. Так, 9 апреля Президент Украины Владимир Зеленский наградил 344 военных ВСУ, еще 5 стали Героями Украины.

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