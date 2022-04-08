Отмечается, что масштабные спецоперации по разоблачению агентов Кремля прошли в ряде регионов Украины. 24 канал передает детали.

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Житомирская область

Разоблачена ботоферма спецслужб России. Этот "инкубатор" из десятков тысяч фейковых аккаунтов осуществлял кибератаки на государственные информационные ресурсы и системы объектов критической инфраструктуры Украины.

Киев

Задержан так называемый "эксперт по энергетическим вопросам", который сотрудничал с российским информационным агентством "Россия сегодня". Распространял кремлевскую пропаганду, получая миллионные гонорары из России.

Кировоградская область

Задержан работник одного из местных судов. Чиновник в социальных сетях призывал к захвату государственной власти в Украине и оправдывал агрессию России.

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Черкасская область

Разоблачены два коллаборанта, которые распространяли дезинформацию о ситуации на фронте. Также предатели оправдывали бомбардировки Россией украинских городов.

К слову, по всем фактам преступлений продолжаются комплексные меры по установлению всех участников агрессии против Украины, сообщили в СБУ.

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