В генеральном штабе ВСУ сообщили о ситуации в стране 8 апреля по состоянию на 18:00. В частности, прокомментировали, что делается на Слобожанском направлении.

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Враг вышел из Сумщины

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в Российскую Федерацию,

– заявили в Генштабе.

В то же время противник продолжает блокировать Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Напомним, ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий объяснил, почему жители области слышат многочисленные взрывы. Это результат работы работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в частности взрывотехников. Они обезвреживают боеприпасы, оставленные российскими военными.

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