По данным Генштаба, более 80 процентов личного состава некоторых оккупантских подразделений не хотят больше участвовать в войне против Украины.

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При этом командиры подразделений не позволяют увольнять тех, у кого истекли сроки контрактов на пребывание в Украине.

Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых истекли сроки контрактов, до окончания так называемой “специальной военной операции”,

– сообщают в Генштабе.

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