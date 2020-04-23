Баканов предлагает продлить запрет "ВКонтакте", "Яндекс" и других российских сайтов

Глава СБУ Иван Баканов внес в СНБО предложения относительно продления санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. Речь идет о том, чтобы продлить запрет не только соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вкидов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", – отметил Иван Баканов.

Кроме этого, глава СБУ предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины объяснили, что это даст возможность ограничить закупку и использование запрещенного программного обеспечения, а также создаст благоприятные условия для развития отечественной ИТ-сферы.

Справка. От начала карантина СБУ разоблачила 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Установлено, что 10 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны.

Что известно о запрете российских сайтов в Украине?