Баканов пропонує продовжити заборону "ВКонтакте", "Яндекс" та інших російських сайтів

Голова СБУ Іван Баканов вніс до РНБО додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських веб-ресурсів та програмних продуктів. Йдеться про те, щоб продовжити заборону не тільки соцмереж "ВКонтакте" й "Одноклассники", а й "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України.

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"Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків та інформаційних вкидів з російських соцмереж, але й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ тощо. Адже будь-який російський поштовий сервіс чи антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми піклуємось про безпеку країни загалом", – відзначив Іван Баканов.

Крім цього, глава СБУ запропонував створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

Кіберфахівці Служби безпеки України пояснили, що це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення, а також створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

Довідка. Від початку карантину СБУ викрила 207 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Встановлено, що 10 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони.

Що відомо про заборону російських сайтів в Україні?