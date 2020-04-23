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      Баканов пропонує продовжити заборону "ВКонтакте", "Яндекс" та інших російських сайтів

      -
      Іван Баканов / thebabel.com.ua/

      Голова СБУ Іван Баканов вніс до РНБО додаткові пропозиції щодо продовження санкцій проти російських веб-ресурсів та програмних продуктів. Йдеться про те, щоб продовжити заборону не тільки соцмереж "ВКонтакте" й "Одноклассники", а й "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперский", "1С" і "Парус".

      Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України.

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      "Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків та інформаційних вкидів з російських соцмереж, але й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ тощо. Адже будь-який російський поштовий сервіс чи антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми піклуємось про безпеку країни загалом", – відзначив Іван Баканов.

      Крім цього, глава СБУ запропонував створити та забезпечити функціонування в Україні Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання у державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

      Кіберфахівці Служби безпеки України пояснили, що це дасть можливість обмежити закупівлю та використання забороненого програмного забезпечення, а також створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

      Довідка. Від початку карантину СБУ викрила 207 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про коронавірус. Встановлено, що 10 з виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони.

      Що відомо про заборону російських сайтів в Україні?

      • 15 травня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування російських ресурсів на території України.
      • Заблокували доступ до таких популярних соцмереж, як "ВКонтакте" і "Одноклассники". Також до всіх сервісів "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новини", "Яндекс.Пошта", Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода, крім головної сторінки "Яндекса".
      • Під санкції потрапили і Mail.Ru Group, сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.
      • Загалом, у санкційному списку опинилось 468 юридичних та 1228 фізичних осіб.
      • Рішення української влади підтримали в НАТО. В заяві Альянсу мовилось, що цей указ був пов'язаний з питанням безпеки, а не свободи слова.
       
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: ВКонтакте Заборона ВКонтакте Іван Баканов СБУ Новини України
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