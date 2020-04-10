Продовження заборони на російські соцмережі: у Раді з'явилась постанова

У Верховній Раді 9 квітня зареєстрували постанову, якою пропонується продовження заборони на російські соцмережі. Парламент може рекомендувати РНБО продовжити заборону.

Проєкт постанови №3319 вже зареєстровано на сайті Верховної Ради. Останній етап проходження документа – обробляється у комітеті.

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Мовиться про заборону інтернет-провайдерам надавати доступ до цих ресурсів:

"Mail.ru" (www.mail.ru),

"Вконтакте" (www.vk.com),

"Одноклассники" (www.ok.ru).

У низці судових рішень Верховний суд підтвердив законність таких санкцій.

Що рекомендує зробити СБУ

Служба безпеки України пропонує продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Однокласники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції голова СБУ Іван Баканов вніс до РНБО.

З початку введення санкцій слідчі СБУ зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень щодо власників та адміністраторів антиукраїнських угруповань в цих соціальних мережах.

Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тому в продовженні санкцій сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій,

– переконаний Баканов.

Зверніть увагу! Кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що протягом періоду дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася втричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

Що відомо про заборону російських сайтів в Україні