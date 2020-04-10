Продовження заборони на російські соцмережі: у Раді з'явилась постанова
У Верховній Раді 9 квітня зареєстрували постанову, якою пропонується продовження заборони на російські соцмережі. Парламент може рекомендувати РНБО продовжити заборону.
Проєкт постанови №3319 вже зареєстровано на сайті Верховної Ради. Останній етап проходження документа – обробляється у комітеті.
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Мовиться про заборону інтернет-провайдерам надавати доступ до цих ресурсів:
- "Mail.ru" (www.mail.ru),
- "Вконтакте" (www.vk.com),
- "Одноклассники" (www.ok.ru).
У низці судових рішень Верховний суд підтвердив законність таких санкцій.
Що рекомендує зробити СБУ
- Служба безпеки України пропонує продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Однокласники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції голова СБУ Іван Баканов вніс до РНБО.
- З початку введення санкцій слідчі СБУ зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень щодо власників та адміністраторів антиукраїнських угруповань в цих соціальних мережах.
Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тому в продовженні санкцій сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій,
– переконаний Баканов.
Зверніть увагу! Кіберспеціалісти СБУ проаналізували, що протягом періоду дії санкцій кількість українських користувачів в соцмережах "Однокласники" і "ВКонтакте" зменшилася втричі. Це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.
Що відомо про заборону російських сайтів в Україні
- 15 травня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про блокування російських ресурсів на території України.
- Зокрема, заблокували доступ до таких популярних соцмереж, як "ВКонтакте" і "Одноклассники". Також до всіх сервісів "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новини", "Яндекс.Пошта", Метро, Каса, Календар, Кинопоиск, Авіа, Веб-майстер, Відео, Погода, крім головної сторінки "Яндекса".
- Під санкції потрапили і Mail.Ru Group, сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.
- Загалом, у санкційному списку опинилось 468 юридичних та 1228 фізичних осіб.
- Рішення української влади підтримали в НАТО. В заяві Альянсу мовилось, що цей указ був пов'язаний з питанням безпеки, а не свободи слова.
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