Продолжение запрета на российские соцсети: в Раде появилось постановление

В Верховной Раде зарегистрировали постановление, которым предлагается продление запрета на российские соцсети. Парламент может рекомендовать СНБО продлить запрет.

Проект постановления №3319 уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Последний этап прохождения документа – обрабатывается в комитете.

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Говорится о запрете интернет-провайдерам предоставлять доступ к этим ресурсам:

"Mail.ru" (www.mail.ru),

"Вконтакте" (www.vk.com),

"Одноклассники" (www.ok.ru).

В ряде судебных решений Верховный суд подтвердил законность таких санкций.

Что рекомендует сделать СБУ

Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения глава СБУ Иван Баканов внес в СНБО.

С начала введения санкций следователи СБУ зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских группировок в этих социальных сетях.

Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций,

– убежден Баканов.

Обратите внимание! Киберспециалисты СБУ проанализировали, что в течение периода действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилась втрое. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

Что известно о запрете российских сайтов в Украине