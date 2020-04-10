Продолжение запрета на российские соцсети: в Раде появилось постановление
В Верховной Раде зарегистрировали постановление, которым предлагается продление запрета на российские соцсети. Парламент может рекомендовать СНБО продлить запрет.
Проект постановления №3319 уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Последний этап прохождения документа – обрабатывается в комитете.
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Говорится о запрете интернет-провайдерам предоставлять доступ к этим ресурсам:
- "Mail.ru" (www.mail.ru),
- "Вконтакте" (www.vk.com),
- "Одноклассники" (www.ok.ru).
В ряде судебных решений Верховный суд подтвердил законность таких санкций.
Что рекомендует сделать СБУ
- Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения глава СБУ Иван Баканов внес в СНБО.
- С начала введения санкций следователи СБУ зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских группировок в этих социальных сетях.
Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций,
– убежден Баканов.
Обратите внимание! Киберспециалисты СБУ проанализировали, что в течение периода действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилась втрое. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.
Что известно о запрете российских сайтов в Украине
- 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о блокировании российских ресурсов на территории Украины.
- В частности, заблокировали доступ к таким популярным соцсетям, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также ко всем сервисам "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы "Яндекса" .
- Под санкции попали и Mail.Ru Group, сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.
- В общем, в санкционном списке оказалось 468 юридических и 1228 физических лиц.
- Решение украинских властей поддержали в НАТО. В заявлении Альянса говорилось, что этот указ был связан с вопросом безопасности, а не свободы слова.
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