Об этом сообщил Иван Столбовой, городской голова Балаклеи. По его словам, продуктов питания немного, их практически нет и они не завозятся.

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Все магазины вчера еще открылись, работали, но после авиаудара я понимаю, что сегодня они, возможно, работать не будут,

– заявил мэр Балаклеи.

Жители города сообщали, что не работают и аптеки. Иван Столбовой объясняет это тем, что им просто нечего продавать.

Сегодня Балаклея отрезана: город не может связаться с Харьковом, потому что Ростовская трасса перекрыта, в сторону Змиева – разбита.

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